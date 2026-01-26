Inglaterra: Bove "feliz de reiniciar" en Watford

"Elegí este club porque soy de los que disfrutan de estos retos: es un club ambicioso que aspira a un gran objetivo: volver a la Premier League", afirmó Bove, de 23 años y quien debió interrumpir el contrato que tenía con Roma hasta junio de 2028 para poder seguir su carrera en Watford, que marcha octavo en la Championship.

"Debo decir que para mí no fue una segunda opción", aclaró Bove durante su presentación sobre su arribo hasta 2031 al club que tiene como aficionado más famoso al cantante británico Elton John.

"Es una forma de demostrar que no estoy de paso. Quiero hacerlo bien y alcanzar los objetivos de los dueños, y les agradezco la oportunidad que me han dado", explicó Bove sobre la extensión de su contrato con Watford, donde buscará continuar su "pasión más grande", o sea, seguir jugando al fútbol tras el episodio que protagonizó el 1 de diciembre de 2024.

El mediocampista lleva 13 meses inactivo desde que fue operado tras el episodio que protagonizó en el estadio Artemio Franchi durante el partido ante Inter por la fecha 14 de la Serie A 2024-25.

Bove desestimó el retiro pese a que se veía impedido de competir por el reglamento de la Serie A, el cual prohíbe a un jugador con un desfibrilador participar del torneo, tras lo cual reveló en marzo de 2025 que evaluaba jugar fuera de Italia.

"Es más pequeño que un celular, se coloca entre mis costillas y mi piel, pero no me molesta ni me limita", relató Bove sobre desfibrilador subucutáneo, un dispositivo similar al que le fue instalado a su colega danés Christian Eriksen, que arribó al Wolfsburgo procedente del Manchester United, al cual se había incorporado tras llegar a un acuerdo con Inter para la rescisión de su contrato.

Eriksen pasó por una situación similar a la de Bove en la Eurocopa 2020, tras lo cual le fue implantado un desfibrilador subcutáneo, razón por la cual rescindió de común acuerdo su contrato con Inter.

El mediocampista danés arribó al Manchester United a mediados de 2022 tras un breve período en Brentford, que le abrió las puertas para que regresara al fútbol, debido a que en la Premier League el reglamento sí permite que futbolistas en esa situación disputen el torneo, así como sucede en otras de las principales ligas de Europa.

"Es difícil precisar una fecha concreta ahora, sobre todo porque la decisión final la tomarán el cuerpo técnico y los médicos.

Sin embargo, estoy contento porque he vuelto a entrenarme, sólo y con el equipo, y estoy disfrutando de nuevo del vestuario que he echado de menos estos últimos meses", reconoció Bove sobre su retorno a la actividad.

El atleta debe cumplir el principio de responsabilidad médica individual: se somete a controles cardíacos extremadamente rigurosos y, si los cardiólogos, el club y el jugador coinciden en que el riesgo es aceptable, se puede conceder la aptitud física.

"Me sometí a numerosas pruebas y controles, y hablé con muchos médicos. Al principio, no tenía claro qué me había pasado, pero ahora estoy tranquilo y no temo que vuelva a ocurrir", aseguró Bove, quien agradeció a su familia y a su novia por el apoyo que le brindaron en este tiempo.

"Sin ellos, todo habría sido más difícil. Aprendí a aceptar lo que sucede en la vida, a apreciar el presente y a vivir el día a día. Y el fútbol se ha vuelto aún más importante", remarcó Bove, quien reveló que se comunicó con Eriksen.

"Intercambiamos algunos mensajes, seguí sus consejos. En estos meses he tenido el tiempo y la oportunidad de conocer mi nuevo cuerpo, de entender cómo entrenar. Creo que he transformado lo que me sucedió en crecimiento personal", completó Bove. (ANSA).