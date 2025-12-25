Inglaterra: Broma de Haaland tras advertencia de Guardiola

"¡Todo bien!", escribió Haaland en su cuenta de Instagram, donde adjuntó una imagen en la que se ve que registró un peso de 94,4 kilogramos en la balanza.

El arquero italiano del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, respondió con emojis de sonrisas al mensaje de Haaland, quien publicó esa imagen luego que Guardiola advirtiera que controlará el peso de sus jugadores después de las fiestas y antes de la visita del sábado 27 al Nottingham Forest por la fecha 18 de la Premier League.

"El calendario es tan apretado que los jugadores necesitan relajarse, tendrán las piernas frescas cuando empiece el partido. Pero todos tienen un peso que mantener y cuando regresen, estaré allí para controlar cuánto peso han ganado.

Cualquiera que tenga sobrepeso se quedará en Manchester el sábado", adelantó Guardiola.

Manchester City marcha en el segundo puesto de la Premier League con 37 unidades, dos menos que el líder Arsenal, mientras que Nottingham Forest se ubica decimoséptimo con 18 unidades, cinco más que West Ham, en zona de descenso con Burnley (11) y Wolverhampton (2). (ANSA).