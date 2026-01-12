Inglaterra: Carrick, el favorito a nuevo DT del Manchester United

La prensa inglesa publicó que Carrick aventaja al noruego Ole Gunnar Solskjaer en la lista de candidatos a asumir luego que Fletcher, DT del equipo Sub-18, fuera promovido para el partido contra Brighton & Hove Albion tras el despido del portugués Ruben Amorim.

Carrick, de 44 años, está libre luego de su paso por Middlesbrough, del cual se despidió en julio pasado tras no haber podido conseguir un lugar en el playoff de la Championship para pelear por un ascenso a la Premier League.

El diario inglés The Sun había publicado días atrás que el administrador delegado Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox consideraban a Solskjaer y a Carrick para asumir en lugar de Amorim, quien había asumido en noviembre de 2024.

Solskjaer, de 52 años y despedido en agosto pasado del Besiktas, ya dirigió durante cuatro temporadas al Manchester United (2018-22), con el que ganó 12 títulos en su ciclo como jugador entre 1996 y 2007.

El ex delantero noruego compartió justamente la temporada 2006-07 en el plantel del Manchester con Carrick, quien se retiró en la 2017-18 con la camiseta de los "Diablos Rojos", con el que ganó 18 títulos y al cual dirigió durante 10 partidos de manera interina en la 2021-22, cuando sumó 2 victorias y 1 empate.

Carrick ya asistió a Solskjaer tras el despido del portugués José Mourinho en diciembre de 2018, pero se convirtió en el favorito para reemplazar a Amorim porque la directiva consideró "excesivo" el clamor suscitado por un eventual retorno del noruego.

Otros puntos a favor de Carrick es que aún vive en el noroeste de Inglaterra, su hijo Jaycey juega para las juveniles del Manchester United y su esposa Lisa trabaja en la zona.

La idea de la directiva, siempre según la prensa inglesa, es resolver la contratación del nuevo DT de cara al derby de Manchester contra el City, en programa el sábado 17 en Old Trafford por la fecha 22 de la Premier League, en la que los "Diablos Rojos" marchan séptimos con 32 puntos, once menos que los "Ciudadanos" y Aston Villa, escoltas del Arsenal (49).

