Inglaterra: Casemiro se va del Manchester United

"Casemiro dejará el Manchester United este verano, al expirar su contrato", se lee en un comunicado emitido por Manchester United, el cual elogió su espíritu de lucha y su capacidad goleadora en momentos cruciales

Casemiro, de 33 años, que no reveló sus planes de futuro luego de su partida del Manchester United, con el que sumó 21 goles en los 146 partidos que disputó durante cuatro temporadas

El mediocampista brasileño ganó solo dos títulos con Manchester United (la FA Cup 2023-24 y la Copa de la Liga inglesa 2022-23), una cantidad claramente inferior en comparación a las 18 coronaciones que registró con Real Madrid

Casemiro se dio el gusto de ganar con Real Madrid cinco títulos de la Champions League (2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18 y 2021-22), tres de la Liga (2016-17, 2019-20 y 2021-22), tres Mundiales de Clubes (2016, 2017 y 2018), uno de la Copa del Rey (2013-14), tres de la Supercopa de España (2017, 2020 y 2022) y tres de la Supercopa de Europa (2016, 2017 y 2022) (ANSA)