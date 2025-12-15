Inglaterra: Chelsea evalúa despedir a Maresca, prensa

Lo informó la prensa de Inglaterra dos días después de la rueda de prensa que Maresca ofreció tras el triunfo que dejó al Chelsea en el cuarto puesto de la Premier League.

"Las últimas 48 horas han sido las peores desde que estoy aquí.

Los jugadores están fantásticos. Lo están haciendo muy bien después de una semana difícil: en estas 48 horas, mucha gente no nos ha apoyado", afirmó Maresca.

El DT italiano, que guió al Chelsea a ganar la cuarta edición de la Conference League y el Mundial de Clubes 2025, expresó su malestar luego de la victoria que interrumpió una serie de cuatro partidos sin ganar, incluyendo la derrota por 2-1 con Atalanta por la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League.

"Hablo en general", respondió Maresca cuando fue consultado sobre su declaración de la falta de apoyo.

"Tenemos una relación maravillosa con la afición", completó el DT del Chelsea, que suma 28 puntos, ocho menos que Arsenal, único líder de la Premier League.

La prensa inglesa consideró que los dichos de Maresca ponen de manifiesto las tensiones en la relación con la cúpula del club londinense.

Los reportes incluso aseguran que la directiva del Chelsea ya eligió a Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace (su contrato expira en el verano boreal de 2026), como sucesor de Maresca. (ANSA).