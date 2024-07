Inglaterra debe conquistar la euro para ganarse el respeto del mundo del fútbol, dice dt southgate

Por Mitch Phillips

BERLÍN, 13 jul (Reuters) - Gareth Southgate está a 90 minutos de completar su misión de ocho años para "ganarse el respeto del mundo del fútbol", ya que el DT dijo que una victoria sobre España en la final de la Eurocopa el domingo le daría por fin a Inglaterra un lugar entre los mejores.

Southgate ofreció su penúltima rueda de prensa del torneo el sábado en las entrañas del Olympiastadion de Berlín, un día antes de que su equipo trate de conquistar por fin otro gran trofeo que acompañe al de la Copa Mundial de 1966.

Los "58 años de dolor" que han seguido a aquel éxito de Wembley solían caracterizarse por una rutina de expectativas exageradas seguidas de grandes decepciones, y Southgate consideraba que ese auge y caída era un ciclo que se perpetuaba a sí mismo.

"Hemos intentado cambiar la mentalidad desde el principio, hemos intentado ser más honestos sobre dónde estábamos como nación futbolística", afirmó. "He viajado a Mundiales y Eurocopas y he visto los resúmenes antes de los partidos y no estábamos en ninguno de ellos, porque sólo muestran las finales. Así que teníamos que cambiar eso".

"Teníamos grandes expectativas, pero no se correspondían con nuestro rendimiento. Ahora, las expectativas siguen siendo altas, pero hemos tenido un rendimiento constante en tres de los cuatro últimos torneos".

Inglaterra ha ido de menor a mayor en este torneo, y recién convenció en la victoria de semifinales contra Países Bajos.

"Hemos tenido que encontrar una forma diferente de jugar a medida que avanzaba el torneo", declaró Southgate. "Hemos intentado encontrar la combinación y el equilibrio adecuados para nuestros jugadores de ataque, porque tenemos mucho talento, pero a muchos les gusta actuar en zonas similares".

"Creemos que hemos empezado a encontrar ese equilibrio. Hemos dado sensación de peligro, de que podíamos volver a marcar goles, y estoy contento con la situación del equipo de cara a este partido".

El cambio de rumbo de Inglaterra a las órdenes de Southgate, tras su sorprendente derrota ante Islandia en la Eurocopa 2016, le ha llevado a alcanzar dos finales consecutivas de la Euro y una semifinal y unos cuartos de final en el Mundial.

Se trata de un notable récord de regularidad que ningún otro equipo seleccionador inglés ha sido capaz de igualar, pero Southgate sabe tan bien como cualquiera que ese "éxito" contará de poco si no ganan el domingo.

"Se han batido muchos récords", dijo. "Pero sabemos que tenemos que conseguir este trofeo para sentir realmente el respeto del resto del mundo del fútbol".

(Editado en español por Javier Leira)

