Inglaterra: diagnostican tumor a Kevin Keegan

Keegan, ganador del Balón de Oro en dos oportunidades, brilló especialmente en Liverpool, con el que jugó siete temporadas, en las que ganó tres títulos de liga, dos de la Copa UEFA y uno de la Copa de Europa (actual Champions League).

Además, disputó tres temporadas en el Hamburgo, donde se dio el gusto de ganar el Balón de Oro en 1978, revalidando el que había recibido un año antes con Liverpool.

Luego de su retiro como futbolista, "King Keegan" inició una carrera como entrenador, que incluyó un paso por la selección de Inglaterra, con la que marcó 21 goles en 63 partidos disputados.

"Kevin ingresó recientemente en el hospital para realizarle más estudios debido a síntomas abdominales persistentes. Estas investigaciones han revelado un diagnóstico de cáncer, por el cual Kevin se someterá a tratamiento", declaró la familia en un comunicado.

"En estos momentos difíciles, la familia solicita privacidad y no hará más comentarios", completa una nota.

"Todos en Liverpool y la Asociación de Ex jugadores de Forever Reds le enviamos nuestros mejores deseos a Kevin, su familia y sus amigos", expresó el club de Anfield.

"Estamos contigo en cada paso del camino. Esperamos una pronta y completa recuperación", se lee en un mensaje publicado en redes sociales por Newcastle, otro de los clubes donde jugó Keegan, que además recibió el respaldo de la Asociación Inglesa de Fútbol, la Premier League y varios otros equipos. (ANSA).