Inglaterra: Diego Costa renovó críticas a Conte

"Como persona, es el peor entrenador que puedes tener. Es desconfiado, se cree que lo sabe todo. Siempre está enfadado, siempre de mal humor", declaró Diego Costa durante su participación en el podcast del nigeriano John Obi Mikel, su excompañero en Chelsea.

"Quizás es tan amargado porque no tiene sexo en casa", ironizó el delantero de 37 años, que está sin club tras su paso por Gremio en 2024 y arribó al Chelsea en la temporada 2014-15 procedente del Atlético Madrid a cambio de US$38 millones.

"No es agradable entrenarse con él. Los jugadores querían que yo volviera, pero nadie quería al entrenador, y por eso no duró mucho", reveló Diego Costa, quien aclaró que no mantiene un rencor personal hacia Conte, quien partió del Chelsea al término de la temporada 2017-18.

La aclaración del delantero que ganó con Chelsea dos títulos de la Premier League (2014-15 y 2016-17) y uno de la Copa de la Liga inglesa (2014-15) obedece a que Conte decidió no renovarle su contrato en el club inglés, del cual volvió al Atlético Madrid en la temporada 2017-18.

"Me fui de vacaciones y le envié un mensaje (a Conte, Ndr).

"Jefe, quiero saber si puede contar conmigo para la próxima temporada". Él respondió: "Diego, gracias por todo, pero no cuento contigo". No es normal que un entrenador no cuente con el máximo goleador de su equipo", consideró Diego Costa. (ANSA).