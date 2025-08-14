Inglaterra: Donación del Chelsea a familia de Diogo Jota

Lo reveló el sitio web The Athletic, el cual asegura que los jugadores del Chelsea decidieron devolver una parte del dinero recibido por su coronación en el certamen disputado en Estados Unidos, en cuya final goleó por 3-0 al París Saint-Germain.

Chelsea recibió unos 14 millones de euros por la conquista del Mundial de Clubes 2025, un monto que representa unos 430.000 euros para cada jugador del plantel de los "Blues".

Los futbolistas del equipo dirigido por el DT italiano Enzo Maresca decidieron donar justamente ese monto distribuido individualmente a las familias de Diogo Jota y de André Silva.

A su vez, la Premier League planea realizar un homenaje a ambos futbolistas durante la primera fecha de la edición 2025-26 del torneo, que comenzará este viernes 15 con el partido que justamente Liverpool, campeón defensor, disputará como local ante Bournemouth en Anfield.

La idea de la Premier League es realizar un minuto de silencio antes del inicio de cada partido de la fecha que concluirá el lunes 18, mientras que Liverpool revelará un mosaico en memoria de Diogo Jota, cuya camiseta con el número 20 fue retirado de todos los equipos de los "Reds". (ANSA).