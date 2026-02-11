Inglaterra elige Kansas City como campo base del Mundial y jugará amistoso contra Costa Rica

Inglaterra instalará su campamento base en Kansas City, Estados Unidos, durante el Mundial de fútbol 2026 (11 de junio-19 de julio) y jugará antes un amistoso contra Costa Rica, anunció este miércoles la Federación Inglesa.

Los subcampeones de Europa se entrenarán en el Swope Soccer Village de Kansas City, una ciudad situada en la frontera entre los estados de Kansas y Misuri, donde también estará instalada Argentina.

La federación inglesa precisó que había privilegiado esta opción desde enero de 2025.

Pero tuvo que esperar al visto bueno de la FIFA, ya que otras selecciones también tenían interés, según informaciones de prensa.

Antes del Mundial, la selección inglesa se concentrará en el sur de Florida. Se enfrentará a Nueva Zelanda y Costa Rica, respectivamente el 6 y el 10 de junio, añadió la FA, sin revelar los estadios donde jugarán.

En marzo, Inglaterra jugará en Wembley ante Uruguay y Japón.

El equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá durante la fase de grupos del Mundial; en Dallas, Boston y Nueva York.