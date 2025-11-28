Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte presentan candidatura para Mundial femenino de 2035

Por Lori Ewing

MANCHESTER, Inglaterra, 28 nov (Reuters) - Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte presentaron una candidatura conjunta para albergar la Copa del Mundo Femenina en 2035, en lo que las naciones anfitrionas describen como el mayor acontecimiento deportivo jamás organizado en el Reino Unido y su primer Mundial desde 1966.

La candidatura prevé 22 estadios en 16 ciudades anfitrionas, incluyendo 16 recintos en Inglaterra, tres en Gales, dos en Escocia y uno en Irlanda del Norte.

Las cuatro naciones son las únicas candidatas después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo en abril que la del Reino Unido era la única válida para la fase final. La votación sobre las sedes de las Copas Mundiales de 2031 y 2035 tendrá lugar en el Congreso de la FIFA en Vancouver del 30 de abril.

El torneo constará de 104 partidos entre 48 equipos en 39 días, con 48 campos de entrenamiento base de equipos, 82 sedes de entrenamiento específicas y 32 sedes de festivales para aficionados.

Las cuatro federaciones afirmaron que, con 63 millones de personas que viven a menos de dos horas de una de las sedes propuestas, será el Mundial más accesible de la historia.

El primer ministro, Keir Starmer, respaldó la candidatura, calificándola de oportunidad para aprovechar el éxito de la selección femenina de Inglaterra, campeona de Europa en dos ocasiones consecutivas, e inspirar a la próxima generación.

"El éxito de las Leonas ha inspirado a niñas de todo nuestro país, y aprovecharemos ese impulso para dar la bienvenida a millones de aficionados al fútbol de todo el mundo a un torneo que beneficiará a las comunidades y empresas de las ciudades anfitrionas de todo el Reino Unido", dijo. (Reporte de Lori Ewing; edición en español de Javier López de Lérida)