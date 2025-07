Inglaterra espera que la capitana Leah Williamson se recupere para la semifinal de la Euro

ZURICH (AP) — Inglaterra se siente "muy optimista" y espera que la capitana Leah Williamson esté lista para enfrentar el martes a Italia en las semifinales del Campeonato Europeo Femenino.

Williamson tuvo que salir durante el tiempo extra de la dramática victoria de cuartos de final de Inglaterra sobre Suecia el jueves y se la vio salir del estadio con muletas. La entrenadora Sarina Wiegman dijo que era demasiado pronto para saber cuán grave era la lesión.

Esme Morgan, defensora del Washington Spirit, reemplazó a Williamson durante el tiempo extra cuando Inglaterra se vio obligada a reorganizar su defensa. Morgan podría hacer su primera aparición como titular si su capitana no se recupera a tiempo.

"Nos sentimos muy optimistas de que Leah estará disponible", dijo Morgan el sábado. “Parecía de muy buen ánimo esta mañana y quiero lo mejor para el equipo y eso es absolutamente tener a nuestra capitana en el campo para nosotros”.

"Así que estoy igual que en cada partido: estar preparada para jugar si me necesitan, conoceré el papel y estaré absolutamente lista, entrenar a un alto nivel en los próximos días, pero estamos muy optimistas de que Leah estará bien", añadió.

Morgan debutó en el torneo ante Suecia, al ingresar a los 70 minutos, cuando Inglaterra estaba perdiendo 2-0. Las Leonas regresaron con fuerza, y anotaron dos goles en tan solo dos minutos para forzar el tiempo extra.

Inglaterra luego ganó una caótica tanda de penales —o "ridícula" como la calificó Morgan— en la que solo convirtieron cinco de 14 penales.

Bronze, una ‘líder increíble’

La defensora Lucy Bronze ejecutó con fuerza lo que resultó ser el penal de la victoria, mientras que la adolescente sueca Smilla Holmberg falló el último.

Bronze también anotó el gol que devolvió a Inglaterra al juego y disputó el partido con una venda alrededor de su pierna derecha, pero se la quitó para ejecutar su penal.

"Ella es una líder increíble en este equipo, todos nos inspiramos en su mentalidad", dijo Morgan. “Es realmente una fenómeno en el sentido de que tiene tanta pasión, energía, lucha y contagia a todos los demás con eso”.

Sin embargo, Morgan admitió que pensó que Inglaterra se iría a casa mucho antes de la tanda de penales.

"Hubo un momento al final de la primera mitad en el que pensé 'No he empacado nada'", dijo Morgan entre risas.

Pero realmente tuve la sensación durante todo el juego, incluso cuando estábamos abajo, de que no era nuestro momento para irnos. Y creo que a veces simplemente tienes una sensación de calma que no puedes explicar por qué está ahí, pero simplemente una creencia de que no vamos a dejar que esto suceda, así que siempre tuve fe en que íbamos a poder darle la vuelta y afortunadamente eso sucedió.