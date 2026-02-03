Inglaterra: Guardiola ironiza sobre el libro de pases del Manchester City

"Estoy un poco triste y enfadado porque, en términos de gasto neto en los últimos cinco años, somos séptimos en la Premier League", declaró Guardiola en la rueda de prensa que ofreció en la vigilia de la revancha contra Newcastle por semifinales de la Copa de la Liga inglesa, cuya ida Manchester City ganó por 2-0 como visitante.

"­Quiero ser el primero! No entiendo por qué el club no gasta más", insistió Guardiola ante la pregunta de un periodista sobre la percepción generalizada de que Manchester City "probablemente tuvo el mejor mercado de fichajes de cualquier club de la Premier League" en el invierno europeo con las llegadas del marfileño Marc Guéhi y dek ghanés Antoine Semenyo.

En una década en Manchester City —adquirido en 2008 por el acaudalado fondo de inversión saudí Abu Dhabi United Group—, Guardiola ganó seis títulos de la Premier League, dos de la FA Cup, cuatro de la Copa de la Liga, uno de la Champions League y uno de la Supercopa de la UEFA.

"Ganamos en el pasado porque gastamos mucho, así que ahora seis equipos deben ganar la Premier League, la Champions League y la FA Cup porque han gastado más que nosotros en los últimos cinco años. Mucha suerte a los seis equipos que nos superan en gasto neto en los últimos cinco años, espero", concluyó Guardiola.

(ANSA).