Inglaterra jugará contra Nueva Zelanda y Costa Rica en partidos preparatorios al Mundial en junio

11 feb (Reuters) -

La selección de fútbol de Inglaterra jugará contra Nueva Zelanda y Costa Rica en Florida en junio como parte de sus preparativos para el Mundial, informó el miércoles la federación local.

El equipo de Thomas Tuchel se enfrentará a Nueva Zelanda el 6 de junio y a Costa Rica cuatro días después.

Inglaterra jugó por última vez contra Costa Rica en un partido amistoso que ganó en 2018, mientras que también se enfrentó al equipo centroamericano en la Copa del Mundo de 2014, donde empataron 0-0.

Nueva Zelanda, que también se ha clasificado para la Copa del Mundo, se enfrentó por última vez a Inglaterra en 1991, perdiendo dos amistosos en Auckland y Wellington.

En el torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y que comienza el 11 de junio, Inglaterra se enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L.

Nueva Zelanda, en tanto, estará en el Grupo G, donde se medirá con Bélgica, Irán y Egipto. (Reporting by Rohith Nair in Bengaluru Editing by Toby Davis)