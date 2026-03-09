Inglaterra: liverpool protesta por ofensa de Grok

Los mensajes, publicados en respuesta a solicitudes de los usuarios, contenían insultos difamatorios contra Liverpool y su afición, haciendo referencia explícita a dos de las tragedias más dolorosas en la historia del club: los desastres de Hillsborough y Heysel.

Según el diario inglés The Sun, los "Reds" tuvieron conocimiento de las publicaciones en las últimas horas y se contactó inmediatamente con X para solicitar su eliminación.

Los mensajes, considerados extremadamente ofensivos e inapropiados, fueron posteriormente eliminados de la plataforma.

Grok, lanzado en 2023, permite a los usuarios hacer preguntas o solicitar la generación automática de contenido.

Algunos perfiles han utilizado esta función para incitar al bot a crear mensajes deliberadamente provocativos u ofensivos.

Entre las solicitudes enviadas a la inteligencia artificial se encontraba contenido relacionado con Diogo Jota, delantero portugués del Liverpool fallecido el pasado verano boreal en un accidente de auto junto con su hermano, el también futbolista André Silva (Penafiel).

El chatbot de X ya estuvo en el centro de la polémica, pues ya fue criticado anteriormente por contenido controvertido y presuntos fallos de seguridad.

En el Reino Unido, el organismo regulador de medios de comunicación, Ofcom, expresó su preocupación por la posibilidad de que el sistema genere imágenes inapropiadas.

Mientras tanto, otros clubes de fútbol, como Manchester United y Sunderland, han sido objeto de contenido similar generado por el chatbot. (ANSA)