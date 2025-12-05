LA NACION

Inglaterra llega "con confianza" pero respeta a sus rivales del Mundial, dice Tuchel

Inglaterra llega "con confianza" pero respeta a sus rivales del Mundial, dice Tuchel

El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, dijo el viernes que los Three Lions tienen confianza pero que deben mostrar a Croacia, Ghana y Panamá el respeto que merecen, tras el sorteo del Mundial 2026.

"Un partido de apertura difícil contra Croacia y Ghana, dos selecciones habituales en Mundiales y dos naciones fuertes y orgullosas", declaró Tuchel a la BBC.

"Todavía no sé mucho sobre Panamá pero descubriremos más antes de que inicie el torneo", afirmó al término del sorteo en Washington.

"Solo he experimentado fases de grupo en el formato Champions League (europea) y la forma de afrontarlo era tratando con el mayor respeto, y concentrándonos en ganar el grupo", agregó.

"Siempre parece difícil pero tenemos confianza y estaremos bien preparados cuando llegue", concluyó el alemán, cuya selección lidera el Grupo L.

