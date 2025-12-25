Inglaterra: Luto por muerte de John Robertson

Nottingham Forest anunció el fallecimiento de Robertson y recordó "el talento incomparable de John, su humildad y su inquebrantable devoción" por el club con el que también ganó un título de la "First Division (1977-78)", el torneo de la primera división inglesa antes de la creación de la Premier League.

Robertson, nacido en 1953, es considerado una leyenda por la afición del Nottingham Forest, que en una encuesta reciente lo consideró el jugador más icónico y querido de la historia del club.

Nottingham Forest ganó todos sus trofeos importantes en la temporada 1978-1980, en la que también conquistó el Charity Shield, la Copa de la Liga inglesa y la Supercopa de Europa.

Brian Clough, entonces DT del Nottingham Forest, calificó a Robertson como "el Picasso del fútbol" debido a la precisión de su último pase. (ANSA).