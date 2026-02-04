Inglaterra: Manchester City definirá la EFL Cup con Arsenal

El egipcio Omar Marmoush (7 y 29') y el neerlandés Tijjani Reijnders (32') anotaron para Manchester City, mientras que el sueco Anthony Elanga (62') descontó para Newcastle, que en la temporada 2024-25 ganó por única vez la EFL Cup.

Los "Ciudadanos" del DT español Pep Guardiola, escoltas del Arsenal en la Premier League, ganaron la Copa de la Liga inglesa en 8 ocasiones, dos menos que Liverpool, el equipo con más coronaciones en el torneo.

Manchester City, que había vencido por 2-0 en la ida como visitante al Newcastle, buscará su noveno título de la EFL Cup en la final prevista el 22 de marzo en el mítico estadio de Wembley, donde enfrentará al Arsenal.

Los "Gunners" del también DT español Mikel Arteta, que que sólo ganaron la EFL Cup en dos ocasiones (1986-87 y 1992-93), sellaron su boleto para su séptima final del torneo en la víspera, cuando vencieron por 1-0 como local al Chelsea, al cual habían superado por 3-2 en la ida como visitante. (ANSA).