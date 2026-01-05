Inglaterra: manchester United despidió a Amorim

"Con Manchester United sexto en la Premier League, la dirección del club ha decidido a regañadientes que es el momento adecuado para hacer un cambio", se lee en un comunicado emitido por los "Diablos Rojos".

Amorim, de 40 años, había asumido en noviembre de 2024 en reemplazo del neerlandés Erik Ten Hag y se convirtió en el décimo entrenador en ser destituido luego de la partida del DT escocés Alex Ferguson, responsable del ciclo más exitoso de la historia del Manchester United durante su mandato de 27 años que concluyó en mayo de 2013.

Esa lista de entrenadores incluye al neerlandés Louis van Gaal, al portugués José Mourinho, al alemán Ralf Rangnick y a Ten Hag, entre otros.

El entrenador portugués arribó procedente del Sporting de Lisboa y fue despedido tras registrar el peor promedio de victorias (32%) para un DT del Manchester United desde la creación de la Premier League en la temporada 1992-93.

Asimismo, la decisión de la directiva se conoce cuando Manchester United presenta el peor porcentaje de goles en contra (1,53) y el peor de partidos con el arco invicto (15%).

"Estoy aquí para ser mánager, no entrenador", declaró Amorim tras el empate ante Leeds United, reivindicando su autonomía de gestión y planificación tras haber acusado a la directiva de continuas injerencias, en especial de parte del director deportivo Jason Wilcox.

Ante la salida de Amorim, la directiva promovió a Darren Fletcher, DT del equipo Sub-18, para dirigir al Manchester United en el partido del miércoles 7 en campo del Burnley, penúltimo con 12 unidades, por la fecha 21 de la Premier League, en la que los "Diablos Rojos" suman 31 puntos.

La prensa inglesa publicó que Manchester United ya inició la búsqueda del reemplazante de Amorim, quien estará a cargo del equipo al menos hasta el final de la temporada.

Los reportes mencionan al español Unai Emery (DT del Aston Villa), a su compatriota Andoni Iraola (Bournemouth), al austríaco Oliver Glasner (Crystal Palace) y a Michael Carrick (libre desde su despido del Middlesbrough) como los favoritos a reemplazar a Amorim.

También son mencionados Gareth Southgate (ex DT de Inglaterra), los italianos Roberto De Zerbi (Olympique de Marsella) y Enzo Maresca, recientemente despedido por Chelsea.

Durante su primera temporada completa en el cargo, Amorim guió al Manchester United al decimoquinto puesto en la edición 2024-25 de la Premier League y a la final de la Europa League, en la que perdió contra Tottenham. (ANSA).