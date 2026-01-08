Inglaterra: Manchester United piensa en Solskjaer y Carrick

El diario inglés The Sun publicó que el administrador delegado Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox consideran a Solskjaer y a Carrick para asumir en lugar de Amorim, tras cuyo despido Manchester United igualó 2-2 ayer en campo del penúltimo Burnley por la fecha 21 de la Premier League.

Solskjaer, de 52 años, ya dirigió en cuatro temporadas al Manchester United (2018-22), con el que ganó 12 títulos durante su ciclo como jugador entre 1996 y 2007.

El ex delantero noruego compartió justamente la temporada 2006-07 en el plantel del Manchester con Carrick, de 44 años y quien se retiró en la 2017-18 con la camiseta de los "Diablos Rojos", con el que ganó 18 títulos y al cual dirigió durante 10 partidos de manera interina en la 2021-22, cuando sumó 2 victorias y 1 empate.

El reporte asegura que Solskjaer y Carrick ya mantuvieron conversaciones con la directiva del Manchester United, que incluso considera contratar a los dos para llevar adelante un cuerpo técnico provisorio.

Carrick, que también dirigió al Middlesbrough entre 2022 y 2025, ya asistió a Solskjaer tras el despido del portugués José Mourinho en diciembre de 2018.

En tanto, Darren Fletcher, DT del equipo Sub-18, seguirá como entrenador interino del Manchester United de cara al duelo del domingo 11 contra Brighton & Hove Albion por la tercera ronda de la FA Cup.

Otra opción considerada por la directiva es el retorno del ex goleador neerlandés Ruud van Nistelrooy, quien fue DT interino del Manchester United entre el 29 de octubre de 2024 y el 10 de noviembre de ese año tras el despido de su compatriota Erik ten Hag y antes del arribo de Amorim. (ANSA).