Inglaterra: Manchester United planea abono digital para su afición

El diario inglés The Sun publicó que Manchester United planea ofrecer suscripciones digitales globales que permitan a los aficionados ver los partidos en directo desde una sección designada del estadio, con imágenes en directo desde las gradas y audio real del público, eliminando así la necesidad de la dirección y los comentarios tradicionales.

Esto permitiría a los aficionados experimentar la atmósfera del estadio incluso a distancia, transformando la experiencia en una experiencia sensorial compartida.

Según fuentes familiarizadas con el proyecto, Manchester United está muy cerca de concretarlo gracias a sus socios tecnológicos y a una posible colaboración con COSM, un centro tecnológico de 70 millones de libras (unos 80 millones de euros) en Los Ángeles.

El centro es conocido por su cúpula LED inmersiva de 180 grados, capaz de transportar virtualmente a los espectadores al evento, a la vez que ofrece comodidad y servicios de primera calidad.

La propuesta, de concretarse, también generará importantes implicaciones para el debate en torno al apagón televisivo de los sábados por la tarde en el Reino Unido, vigente desde hace más de sesenta años (sin partidos en directo). (ANSA).