Inglaterra: Manchester United sigue en caída libre

Los aficionados del Grimsby celebraban incrédulos la apertura del marcador a los 22' mediante Charles Vernam y el aumento de la ventaja ocho minutos después a través de Tyrell Warren en el partido disputado en el estadio Blundell Park, que tiene capacidad para 8647 personas.

La alegría de los simpatizantes del Grimsby sufrió un cachetazo de realidad con el descuento del camerunés Bryan Mbeumo a los 75' y con el agónico empate que Harry Maguire consiguió a los 89' para los "Diablos Rojos", que cayeron por 1-0 con Arsenal y empataron 1-1 con Fulham en las primeras dos fechas de la edición 2025-26 de la Premier League.

Justamente Mbeumo, por cuyo pase Manchester United pagó 82 millones de euros al Brentford, y el brasileño Matheus Cunha, arribado del Wolverhampton a cambio de 75 millones de euros, fueron los responsables de la eliminación del equipo dirigido por el DT portugués Ruben Amorim.

Mbeumo había convertido en su primer intento desde los 12 pasos siguiendo al portugués Bruno Fernandes y antecediendo a Mason Mount y al también luso Diogo Dalot, mientras que Matheus Cunha malogró su remate en esa instancia.

Luego convirtieron el neerlandés Joshua Zirkzee, Maguire, Kobbie Mainoo, Matthijs De Ligt (también de Países Bajos), el esloveno Benjamin Sesko, el arquero camerunés André Onana y nuevamente Bruno Fernandes antes del error de Mbeumo.

Por su parte, Grimsby celebró gracias a los irlandeses Jaze Kabia (acertó en sus dos remates) y Darragh Burns (convirtió sus dos intentos), a Reece Staunton, Henry Brown, Cameron McJannet, Geza Turi, Jayden Sweeney, Evan Khouri, Warren y Christy Pym, mientras que el keniata Clarke Oduor fue el único que malogró su remate. (ANSA).