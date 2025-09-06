LA NACION

Inglaterra mantiene pleno de victorias tras vencer 2-0 a Andorra

Inglaterra sumó una cuarta victoria consecutiva en otros tantos partidos clasificatorios para el Mundial 2026

Inglaterra mantiene pleno de victorias tras vencer 2-0 a Andorra
Inglaterra mantiene pleno de victorias tras vencer 2-0 a Andorra

Inglaterra sumó una cuarta victoria consecutiva en otros tantos partidos clasificatorios para el Mundial 2026, este sábado en Birmingham ante Andorra (2-0), 174ª nación en la clasificación FIFA.

Los vigentes subcampeones de Europa no han recibido un solo gol en ese grupo K que lideran con autoridad antes de visitar a Serbia el martes en Belgrado.

Entre medias, los 'Three Lions' habían sufrido una derrota ante Senegal en un amistoso que ensombreció la ventana de junio para el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

En el Villa Park, el seleccionador alemán formó este sábado con su mejor once disponible, después de verse privado de jugadores potencialmente titulares (Stones, Bellingham, Foden, Palmer, Saka).

El dominio de su equipo se concretó tras un centro de Noni Madueke que remató a su propia portería Christian Garcia (25), y con otro gol de Declan Rice (67).

