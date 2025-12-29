Inglaterra: Maresca preocupado por irregularidad del Chelsea

"Es sólo cuestión de entender por qué", afirmó Maresca en conferencia de prensa dos días después de la caída contra Aston Villa, partido que marcó la tercera vez en esta temporada que Chelsea perdió en Stamford Bridge tras ir ganando.

"Cuando algo sucede repetidamente, no es casualidad. Necesitamos entender por qué. Independientemente de si ganamos, empatamos o perdemos, cuando recibimos un gol perdemos un poco el control.

Estas situaciones deben gestionarse mejor", remarcó Maresca.

Chelsea, que con Maresca ganó el Mundial de Clubes 2025 y la cuarta edición de la Conference League, perdió 11 puntos tras estar en ventaja en duelos como local en esta temporada.

Justamente esa cantidad de puntos es la que separa al Chelsea (quinto con 29 unidades) del Manchester City (40), escolta del único líder, Arsenal (42), que también mañana recibirá justamente al Aston Villa (39).

"No hay muchos equipos que generen tantas ocasiones contra Aston Villa, mientras que ellos no crearon ninguna en la primera parte. Sinceramente, el resultado no refleja la diferencia de 10 puntos con ellos", consideró Maresca. (ANSA).