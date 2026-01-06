Inglaterra: Maresca se despidió del Chelsea

"Mi trayectoria con Chelsea comenzó con las rondas preliminares de la Conference League. Me voy con la tranquilidad de dejar a un club prestigioso como Chelsea donde se merece estar", subrayó Maresca en su cuenta de Instagram, donde citó a Robert Baden-Powell, fundador del movimiento de ojeadores.

"Quiero agradecer a toda la gente del Chelsea su apoyo durante los últimos 18 meses. Este apoyo fue crucial para nuestra clasificación a la Champions League, nuestra victoria en la Conference League y nuestra victoria en el Mundial de Clubes", destacó Maresca.

"Son victorias que siempre llevaré en mi corazón. Un agradecimiento especial a todos los jugadores que me han acompañado en este maravilloso viaje. Les deseo a todos los que compartieron cada momento conmigo mucho éxito en esta segunda mitad de temporada y en el futuro", completó el DT italiano.

El divorcio entre Chelsea y Maresca se conoció el pasado 1 de enero, dos días después del empate 2-2 como local contra Bournemouth por la fecha 19 de la Premier League, en la que los "Blues" marchan en el quinto puesto con 31 puntos, diecisiete menos que el líder Arsenal.

La publicación del mensaje de Maresca llegó solo minutos después de que Liam Rosenior firmara un contrato por cinco temporadas y media (con opción a una más) con Chelsea, con el que debutará el sábado 10, cuando enfrentará al Charlton Athletic (segunda división) por la tercera ronda de la edición 2025-26 de la FA Cup. (ANSA).