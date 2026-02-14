Inglaterra naufraga en Escocia y dice adiós al Grand Slam del Seis Naciones

Inglaterra dijo adiós a su sueño de conquistar el Grand Slam del Seis Naciones y quizá también el título al perder este sábado en Escocia (31-20).

El XV del Cardo, gracias a cuatro tries y a un Finn Russell muy inspirado, puso fin de forma dolorosa al sueño de los ingleses, que llegaban a Murrayfield tras doce victorias seguidas, la última la semana pasada contra País de Gales (48-7) en Twickenham.

Los escoceses habían sufrido una desalentadora derrota por 18-15 fuera de casa ante Italia en su debut en el torneo que reúne a las seis mejores naciones del rugby en Europa, pero empezaron de forma excelente contra su rival más antiguo, con una ventaja de 17-0 tras solo 16 minutos, y de 24-10 al descanso.

Inglaterra jugó gran parte del partido con 14 hombres tras una falta del wing Henry Arundell, que había marcado el primer try de Inglaterra.

El XV de la Rosa, que ya no puede ganar el Grand Slam -todos los partidos del torneo- tratará de relanzarse el próximo fin de semana en Twickenham contra Irlanda.

Tampoco llegará en su mejor momento el XV del Trébol a pesar de la victoria ante Italia (20-13), este sábado en Dublín. Escocia acudirá a Cardiff para medirse con Gales.