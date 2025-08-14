Inglaterra: Nuevos cargos contra chofer que arrolló a hinchas

Doyle, de 53 años y quien hirió a más de 130 personas que celebraban en las calles de Liverpool, compareció ante el Tribunal de la Corona de esa ciudad inglesa a través de una conexión en directo desde la prisión.

Durante la audiencia del día, en la que se esperaba que se declarara culpable o inocente de los siete cargos presentados inicialmente por el incidente de mayo, Doyle se mostró conmovido cuando se le solicitó que confirmara su identidad.

Doyle y el tribunal también se enteraron este jueves de que la fiscalía presentó 24 cargos adicionales, relacionados con lesiones (incluidas heridas graves) sufridas por los asistentes a la celebración, entre ellos varios menores.

Por lo tanto, la defensa solicitó más tiempo para presentar su declaración inicial sobre los nuevos cargos.

En una audiencia anterior, la fiscalía había declarado que Doyle había utilizado su auto "como arma" en un acto deliberado, probablemente derivado de un ataque de ira, y se había descartado nuevamente un móvil terrorista.

Doyle, que espera una nueva audiencia el 4 de septiembre, está casado y es padre de tres hijos, con quienes vive en una zona residencial de West Derby, en el área metropolitana de Liverpool.

Anteriormente, Doyle, que fue descrito como "libre de sospecha" por familiares y vecinos, había servido un tiempo en la Infantería de Marina Real Británica. (ANSA).