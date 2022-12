Inglaterra, optimista por su futuro tras decepción en Qatar

DOHA (AP) — Fue la historia de siempre para Inglaterra con un nuevo matiz.

El lanzamiento de penal que Harry Kane mandó a las nubes en los últimos minutos la noche del sábado selló el destino de la selección en el Mundial.

Francia resistió para conseguir la victoria 2-1 que depositó a la campeona vigente en las semifinales y mandó a casa a los ingleses.

Los penales han sido la cruz de los Tres Leones una y otra vez en las grandes citas — han sucumbido siete veces por esta vía en la Copa del Mundo o el Campeonato Europeo desde 1990.

El duelo de cuartos de final contra Francia no se definió así, pero Kane cargó con el peso de cobrar una pena máxima a los 84 minutos.

El capitán inglés ya había anotado de penal para nivelar el marcador tras el gol inicial de Aurelien Tchouaméni, pero no pudo repetir el acierto luego que Olivier Giroud restableció la ventaja para Francia con el gol que acabó siendo el decisivo.

Inglaterra tendrá que seguir esperando por alzar su primer trofeo desde que conquistó su primera y única Copa del Mundo en 1966 como anfitriones.

Expectativas vs. resultados

El cruce con Francia siempre asomó como el momento en el que las ilusiones inglesas en Qatar podrían disiparse. Y así fue. Pero no reflejó el curso de un partido en el que Inglaterra dominó la posesión y generó las mejores ocasiones contra uno de las grandes favoritos del torneo.

Si Kane hubiera convertido su segundo penal, la historia habría sido otra. El rendimiento ante Francia excedió las expectativas y sirve de aliento para futuras batallas. Inglaterra fue el equipo más goleador del torneo, con 13 tantos, lo que refleja que tienen mayor vocación ofensiva. Pero tras haber alcanzado las semifinales en 2018 y la final de la Euro 2020, que perdieron por penales ante Italia, irse en cuartos resulta prematuro.

Se van

El técnico Gareth Southgate se plantea si sigue o no después de tres grandes torneos sin atrapar el trofeo. Aún le quedan dos años de contrato. Enderezó a la selección desde que asumió en 2016 y el sucesor tendrá las manos llenas en cuanto a no perder el vínculo que estableció entre la selección y el país. En la cancha, la edad promedio del plantel juega a favor de Inglaterra. Con 29 años, Kane tiene para otro Mundial. Otros, como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden y Declan Rice, aún no alcanzan su apogeo. Kyle Walker, Jordan Henderson, Kieran Trippier, todos de 32 años, son los que podrían dar un paso al costado para una nueva generación.

Lo que sigue

Bellingham asoma como el baluarte en los próximos años tras derrochar personalidad y clase en el mediocampo. Apenas tiene 19 años y ya exhibe dotes de líder. Saka, Foden y Rice también serán claves en el futuro del equipo. Reece James, el lateral derecho de Chelsea, es unas de las grandes promesas inglesas y se perdió el viaje a Qatar por una lesión. El extremo Jadon Sancho precisa recuperar su mejor versión con el Manchester United. El mayor desafío para Southgate — o quien sea quede al mando — es ir buscando un sucesor de Kane, por más que el goleador histórico — empatado con Wayne Rooney — tiene para más.

El próximo objetivo será la Euro 2024 y el grueso de este plantel debe repetir. Las eliminatorias empiezan en marzo. Inglaterra enfrentará a Italia, su verdugo en la final del año pasado. Ucrania, Macedonia del Norte y Malta completa el Grupo C. La cita en Alemania les tendrá nuevamente entre los candidatos al título.

AP