Inglaterra podría enfrentar ola de ómicron si no hay más restricciones: informe

LONDRES, 11 dic (Reuters) - Inglaterra podría enfrentarse a una oleada de infecciones por COVID-19 causadas por la variante ómicron que provocaría hasta 75.000 muertes a finales de abril si no se adoptan nuevas medidas de control, según un estudio de modelización publicado el sábado.

El gobierno del primer ministro Boris Johnson ya ha introducido nuevas normas en Inglaterra para frenar la propagación de ómicron, con órdenes de que la gente trabaje en casa si es posible, que use mascarilla en sitios públicos y que los locales de ocio usen pasaportes de vacunas.

El viernes, Reino Unido informó de 58.194 nuevos casos en 24 horas, el mayor total diario desde enero. Las autoridades sanitarias afirman que ómicron se está extendiendo en la comunidad y que podría haber más de un millón de infecciones para finales de mes.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido afirmó que, aunque ningún caso de ómicron había provocado aún hospitalizaciones o muertes, no había datos suficientes para evaluar su gravedad.

El informe de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), que no ha sido revisado por pares, sugería que, según la más optimista de las previsiones, se producirían más de 2.000 hospitalizaciones diarias y 24.700 muertes entre el 1 de diciembre y el 30 de abril si el gobierno no tomaba más medidas.

Según su modelo más pesimista, los ingresos hospitalarios serían aproximadamente el doble que en enero de este año, con unas 492.000 hospitalizaciones y 74.800 muertes.

"En nuestro escenario más optimista, el impacto de ómicron a principios de 2022 se reduciría con leves medidas de control, como trabajar desde casa", dijo Rosanna Barnard, del Centro de Modelización Matemática de Enfermedades Infecciosas de la escuela.

"Sin embargo, nuestro escenario más pesimista sugiere que podríamos tener que soportar restricciones más estrictas para garantizar que el NHS (Servicio Nacional de Salud) no se vea desbordado". El uso de mascarillas, el distanciamiento social y las vacunas de refuerzo son vitales, pero pueden no ser suficientes".

Johnson, que se enfrenta a una importante oposición dentro de su partido conservador por las últimas restricciones, no tiene previsto ir más allá de esas medidas, dijo su portavoz el viernes.

