Inglaterra: preocupa lesión de Tonali

Tonali intentó continuar en el campo tras la caída que siguió a un choque con el delantero francés Hugo Ekitike, pero debió ser reemplazado a los 66' del partido disputado en la víspera en St.

James' Park.

"No podía mover el brazo", declaró el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, al ser consultado sobre la lesión de Tonali en la conferencia de prensa que ofreció tras el partido.

El estado de Tonali será evaluado en los próximos días de cara a los partidos que Italia debe jugar el 5 y el 8 de septiembre contra Estonia e Israel por las fechas 5 y 6 del Grupo I de las Eliminatorias europeas al Mundial 2026.

Italia, que sólo disputó dos partidos, suma 3 puntos al igual que Estonia, mientras que Noruega lidera la zona con 12 unidades, seis más que Israel. (ANSA).

