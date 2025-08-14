Inglaterra: Rooney le respondió a Tom Brady

"Creo que Tom vino una vez, el día antes de un partido, cuando la jornada es más liviana y no creo que entendiera bien el fútbol", afirmó Rooney durante un podcast personal que se emite en las plataformas digitales de la BBC.

"El fútbol americano no es la NFL. La NFL dura tres meses al año. E incluso los futbolistas necesitan descansar, así que creo que su forma de hablar fue muy injusta", agregó el exfutbolista de 39 años durante su participación en "The Wayne Rooney Show".

Brady, ganador de 7 títulos del Super Bowl, el título de la Liga de Football Americano (NFL), se convirtió en accionista minoritario del Birmingham en agosto de 2023 y recientemente declaró que estaba "un poco preocupado por la ética laboral de nuestro DT".

El ex mariscal de campo aludió en un documental a una visita a un entrenamiento del Birmingham durante el ciclo de apenas 3 meses de Rooney como DT del equipo que entonces competía en la "Championship", la segunda división del fútbol inglés.

"Cuando llegué al Birmingham, lo estaban pasando muy mal. Había jugadores que no eran capaces de sacar al club adelante", recordó Rooney.

"Mira, tengo un enorme respeto por Tom Brady. Es uno de los mejores atletas de todos los tiempos, si no el mejor, pero el fútbol inglés no es como la NFL. Sin embargo, Birmingham parece haber comprendido la situación, lo cual es positivo, y de hecho ha fichado a los jugadores que necesita", completó el ex capitán del Manchester United y de Inglaterra.

Rooney, despedido en enero de 2024, fue reemplazado por Tony Mowbray y Gary Rowett para el final de la temporada 2023-24, pero Birmingham terminó descendiendo a la League One, la tercera categoría local.

Desde entonces, el fondo estadounidense Knighthead Capital y el resto de los accionistas, entre ellos Brady, invirtieron un récord de 30 millones de libras (unos 35 millones de euros) para la League One durante el libro de pases del verano europeo de 2024.

Con esos refuerzos, Birmingham logró el retorno a la "Championship" tras haber acumulado 111 puntos, un récord para la tercera división inglesa, y en la temporada 2025-26 intentará conseguir el ascenso a la Premier League. (ANSA).