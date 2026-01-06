Inglaterra: Rosenior es el nuevo DT del Chelsea

"El Chelsea Football Club se complace en anunciar el nombramiento de Liam Rosenior como entrenador del equipo masculino. ¡Bienvenido al Chelsea, Liam!", se lee en un mensaje que los "Blues" publicaron en su cuenta de la red social Instagram sobre el arribo del DT del Racing de Estrasburgo.

El mensaje se conoció minutos después de que Rosenior, de 41 años, revelara que había alcanzado un acuerdo verbal para firmar por cinco temporadas y media con Chelsea, que es propiedad del consorcio BlueCo, que también es dueño del Racing de Estrasburgo, que marcha séptimo en la Ligue 1.

Rosenior, que arribó al Racing de Estrasburgo tras su paso por Hull City (en la segunda división inglesa), adelantó que aceptó "verbalmente" asumir como nuevo DT del Chelsea, lo cual describió como "una oportunidad que no puedo rechazar".

"Parece que será el próximo DT del equipo", agregó Rosenior en una conferencia de prensa sobre su arribo al Chelsea, donde se convertirá en el cuarto entrenador oficial tras el arribo de BlueCo al club londinense en 2022.

"Todo está acordado y probablemente se concretará en las próximas horas. Estoy aquí porque aprecio a este club y creí apropiado responder físicamente a las preguntas hoy antes de irme", explicó Rosenior, quien nunca dirigió en la Premier League, pues inició su carrera como DT en Derby County, en la tercera categoría del fútbol inglés.

Rosenior, que tiene ascendencia sierraleonesa, inició su carrera como entrenador en la temporada 2022-23 luego de retirarse como futbolista, un camino en el que jugó para Bristol City, Torquay United, Fulham, Reading, Ipswich Town, Hull City y Brughton & Hove Albion.

El diario inglés The Guardian recordó que Rosenior escribió durante 3 años en su paso por Brighton & Hove Albion (2015-18) una columna en la cual solía contar sus pensamientos, sin ningún tipo de restricción, tal como se vio con una "carta abierta" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los días de reclamos por el asesinato de George Floyd, por sus políticas discriminatorias.

Durante su ciclo de 18 meses en Racing de Estrasburgo, donde se destacan los argentinos Joaquín Panichelli y Valentín Barco, logró clasificar al equipo francés a la Conference League, cuya cuarta edición Chelsea conquistó con Maresca, que también guió a los "Blues" a ganar el Mundial de Clubes 2025.

Rosenior presenciará en un palco el partido que Chelsea jugará mañana contra Fulham en Craven Cottage por la fecha 21 de la Premier League y debutará el sábado 10, cuando los "Blues" jugarán contra Charlton Athletic (segunda división) por la tercera ronda de la edición 2025-26 de la FA Cup. (ANSA).