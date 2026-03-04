Inglaterra: seis fechas para Jack Fletcher por insulto homofóbico

La cadena británica BBC informó que el mediocampista de 19 años, hijo de Darren Fletcher, leyenda del Manchester United, fue expulsado ante Barnsley por el episodio registrado en octubre pasado.

El reporte agrega que en ese momento no había quedado claro qué había pasado con Fletcher, pero la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) explicó ahora que el mediocampista fue sancionado por haberle dicho "muchacho gay" a un jugador del Barnsley.

Durante el procedimiento disciplinario, Fletcher aseguró que se disculpó con su oponente después del partido por "la palabra ofensiva utilizada en el calor del momento", alegando que estaba reaccionando a una falta y que "no tenía intención de utilizar el término como un insulto homofóbico".

Sin embargo, la comisión de la FA consideró que Fletcher debía ser suspendido y debía recibir una multa además de cumplir con un programa educativo obligatorio presencial. (ANSA).