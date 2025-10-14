Inglaterra sella pasaje al Mundial al golear a Letonia. Cristiano y Portugal pierden una oportunidad

Inglaterra se convirtió el martes en el primer país de Europa en clasificarse para el Mundial de 2026, mientras que Cristiano Ronaldo y Portugal tendrán que esperar tras permitir el gol de un empate en tiempo de descuento contra Hungría.

Inglaterra goleó por 5-0 en Letonia. El capitán Harry Kane marcó dos veces en la primera mitad, para que su equipo asegurara el primer lugar en su grupo con dos partidos restantes.

Los ingleses, que participarán en su octava Copa del Mundo consecutiva, no han recibido un gol en seis partidos de la eliminatoria hasta ahora bajo el entrenador alemán Thomas Tuchel.

“A veces lo hacemos parecer fácil", dijo Kane, quien ya tiene un total de 21 goles para Inglaterra y el Bayern Múnich esta temporada, “pero estos grupos y partidos pueden ser difíciles. ... Hablamos de altos estándares sin importar contra quién juguemos para mantener el impulso, y eso se mostró”.

Portugal parecía listo para unirse a Inglaterra en la cita mundialista del próximo año en América del Norte después de que dos goles de Cristiano, de 40 años, le dieron una ventaja de 2-1 sobre Hungría en Lisboa. Una victoria le habría garantizado a Portugal el primer lugar, pero Dominik Szoboszlai decretó el 2-2 definitivo en el primer minuto del tiempo añadido, dejando a los húngaros en segundo sitio, a cinco puntos con dos partidos restantes.

Al menos Cristiano dejó el partido con otro récord. Ahora tiene 41 goles en eliminatorias para la Copa del Mundo, rompiendo un empate en 39 que tenía con el guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz.

Italia, que no ha logrado clasificarse para las dos últimas Copas del Mundo, se aseguró al menos un lugar en el repechaje tras vencer a Israel por 3-0 en un partido cargado de tensión, en medio de una fuerte presencia policial y militar, y precedido por una marcha propalestina a la que asistieron unas 10.000 personas.

El partido fue colocado en la categoría de mayor riesgo a pesar de un acuerdo de alto el fuego tras dos años de guerra en Gaza.

Los Azzurri, en segundo lugar, se aproximaron a tres puntos de Noruega, que tiene una diferencia de goles mucho más saludable.

Ambos equipos tienen dos partidos restantes el próximo mes, incluido un duelo entre ellos en Italia en la fecha final de las eliminatorias.

España se mantuvo en la cima de su grupo, tres puntos por delante de Turquía, al aplastar a Bulgaria por 4-0 para mantener su inicio perfecto en la eliminatoria.

Turquía también ganó, 4-1 en casa contra Georgia, y al menos parece perfilada para el repechaje.

Tuchel impresionando

Tuchel está dejando su propia marca en Inglaterra y podría estar ganándose a algunos críticos que querían a un inglés a cargo de la selección nacional.

El alemán ha tomado algunas decisiones importantes, dejando fuera a jugadores conocidos como Jude Bellingham y Phil Foden y criticando a los fanáticos de Inglaterra por estar demasiado callados en el último partido. Pero está obteniendo algunos resultados importantes, aunque contra una oposición mediocre.

La victoria de 5-0 en Serbia el mes pasado fue el argumento más convincente en la gestión de Tuchel hasta ahora. Y esta última goleada fue otra señal de que el equipo juega seguro y se muestra implacable.

Anthony Gordon abrió el marcador, Kane añadió dos más en la primera mitad, y hubo un gol en propia puerta así como un tanto de Eberechi Eze, suplente, después del descanso.

“Brillante, con muy buen ambiente en el vestuario", dijo Tuchel, mientras que el defensor inglés John Stones añadió: “Estamos construyendo algo especial".

Portugueses frustrados

Se espera que Cristiano aún llegue a su sexto Mundial, un récord. Sin embargo, el astro deberá esperar otro mes para que eso se confirme.

Portugal perdió la oportunidad de asegurar la clasificación temprano. Szoboszlai aprovechó un centro bajo a segundo palo para silenciar a los fanáticos locales en el Estádio José Alvalade.

Attila Szalai dio a Hungría la ventaja a los ocho minutos con un cabezazo desde un córner antes de que el perdurable Ronaldo se robara el espectáculo, encontrando espacio para conseguir sus goles internacionales número 142 y 143, otro récord que tiene en el fútbol masculino.

El delantero del Al-Nassr ha anotado al menos dos goles en un partido de Portugal en 37 ocasiones, informó la UEFA.

Portugal necesita sólo un punto en su próximo partido, una visita a Irlanda el 13 de noviembre, para asegurar una séptima clasificación consecutiva a la Copa del Mundo.

Doblete de Merino

En una noche de dobletes, Mikel Merino anotó dos veces por España.

Los campeones europeos lograron cuatro victorias en cuatro partidos de la eliminatoria y aún no han encajado un gol.

Después de un tanto en propia puerta, Mikel Oyarzabal añadió un cuarto gol en las postrimerías por España, que visitará a Georgia y recibirá a Turquía el próximo mes.

Turquía, a cuya causa aportó dos goles Merih Demiral ante Georgia, está tres puntos debajo de España y tiene una peor diferencia de goles.

Francotiradores en el techo

Otro jugador con dos goles fue Mateo Retegui para Italia en Udine, donde la fuerte presencia policial incluyó francotiradores en el techo del Stadio Friuli de 25.000 asientos.

Se vendieron menos de 10.000 entradas para el partido que transcurrió sin interrupciones importantes en el campo, después de enfrentamientos anteriores entre manifestantes y la policía en las calles de la ciudad.

