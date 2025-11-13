Inglaterra sigue imparable: venció 2-0 a Serbia

Clasificada para el Mundial de Norteamérica 2026 desde octubre, Inglaterra consiguió este jueves su séptimo triunfo al hilo en el Grupo K de las eliminatorias europeas al vencer a Serbia por 2-0 en Londres.

Ante 74.289 espectadores que colmaron la Catedral, el estadio de Wembley, el extremo Bukayo Saka abrió el marcador en la primera parte con una volea impecable al minuto 28.

Los ingresos en el segundo tiempo de Phil Foden y Jude Bellingham, que llevaban meses sin jugar con la selección, dieron impulso ofensivo al equipo de Thomas Tuchel, que culminó con el segundo gol, anotado por Eberechi Eze al minuto 90.

Inglaterra, ya clasificada y aún invicta en estas eliminatorias, disputará su último partido contra Albania, que se aseguró su clasificación para la repesca intercontinental tras su victoria por 1-0 de visita ante Andorra.

