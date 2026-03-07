Inglaterra sufre su primera derrota ante Italia en rugby

Inglaterra sufrió la primera derrota de su historia ante Italia en el rugby, al caer 23-18 este sábado en Roma, en la cuarta y penúltima jornada del Torneo de las Seis Naciones.

El XV de la Rosa llegó a tener hasta 8 puntos de ventaja (18-10) sobre la Nazionale, a la que había derrotado en sus 32 enfrentamientos anteriores, pero en la recta final del partido se vino abajo y permitió a la tradicional cenicienta del torneo llevarse una victoria histórica.

Inglaterra, que cerrará su Seis Naciones el sábado de la próxima semana ante Francia, sufrió su tercer revés consecutivo en esta edición, después de haber caído 31-20 en Escocia y 42-21 contra Irlanda en su templo de Twickenham.

La única victoria inglesa de esta edición tuvo lugar a principios de febrero en la primera jornada, con un cómodo 48-7 sobre Gales, que no hacía presagiar los golpes que iba a sufrir después del equipo en este torneo.

Italia, que está dirigida por el argentino Gonzalo Quesada y que en la primera jornada ganó 18-15 a Escocia, consigue su segunda victoria en este Seis Naciones.