Inglaterra sufre tres bajas en su XV antes de recibir a los Pumas

El hooker inglés Jamie George y los backs Ollie Lawrence y Tom Roebuck serán baja en Inglaterra este domingo contra Argentina en Twickenham, según anunció el martes la selección inglesa.

George y Lawrence sufrieron lesiones en los isquios durante la victoria 33-19 contra los All Blacks el sábado en Twickenham, mientras que Roebuck tiene una lesión en el pie.

El XV de la Rosa ya estaba privada del segunda línea Ollie Chessum y del wing Tomy Freeman, también lesionados.

Inglaterra, que logró su primera victoria contra los All Blacks en seis años y la segunda más amplia de su historia, buscará contra Los Pumas su undécimo triunfo al hilo.

Argentina, por su parte, va por su tercera victoria en su gira por Reino Unido, en la que ya aplastó a Gales (52-28) el 9 de noviembre y en la que realizó una remontada espectacular el domingo para vencer 33-24 a Escocia en Murrayfield (Edimburgo) tras ir en desventaja 21-0.

bur-jc/nf/dar/cpb/dam/ma