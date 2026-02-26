Inglaterra: Tudor confía en lograr la permanencia con Tottenham

"Probablemente sea un desafío todavía más grande, una motivación aún más grande para ganar, y lo conseguiremos", afirmó Tudor en la conferencia de prensa que ofreció a tres días de la visita al Fulham por la fecha 28 de la Premier League.

Tudor asumió el pasado sábado 14 hasta el final de la temporada en reemplazo del danés Thomas Frank y debutó con una dolorosa caída por 4-1 contra el líder Arsenal en uno de los clásicos de Londres, correspondiente a la fecha 27 del torneo de la primera división inglesa.

Ese resultado dejó al Tottenham con 29 puntos, cuatro más que West Ham, que está en zona de descenso con Burnley (19) y Wolverhampton (10), mientras que Fulham, otro club de Londres, marcha décimo con 37 unidades.

Miembro histórico del "Big Six" de la Premier League, Tottenham no juega en la segunda división desde la temporada 1977-78.

En cambio, los "Spurs" se clasificaron directamente a octavos de final de la Champions League, instancia en la que enfrentarán al Atlético Madrid o al Galatasaray, según el sorteo que la UEFA realizará este viernes 27 en su sede de Nyon. (ANSA).