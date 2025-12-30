Inglaterra: una baja en el cuerpo técnico del Liverpool

La decisión se conoce luego de una primera mitad de temporada en la que Liverpool se mostró especialmente vulnerable en esta fase del juego, pues recibieron 12 goles en 18 partidos de la Premier League, con 7 córners, 2 tiros libres y 3 saques de banda.

Según Opta, se trata del peor registro entre las cinco grandes ligas europeas.

En ataque, Liverpool sólo marcó 3 goles mediante un balón detenido (sin contar penales), el peor registro de la máxima categoría inglesa, junto con el colista Wolverhampton y con Brentford, que marcha octavo en la Premier League.

"Es imposible estar entre los 4 o 5 primeros con nuestro récord de balón detenido, y mucho menos ganar la liga... En ese sentido, hay que reconocer lo excepcional que es haber sumado tantos puntos", declaró el DT del Liverpool, que marcha cuarto en la Premier League con 32 puntos, diez menos que el líder Arsenal (ANSA).