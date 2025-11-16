Inglaterra vence 2-0 en Albania para sumar su octava victoria en camino hacia Mundial 2026
Con ocho victorias, 22 goles a favor y cero encajados, la Inglaterra de Thomas Tuchel cerró este domingo en Tirana una fase de clasificación mundialista perfecta...
Con ocho victorias, 22 goles a favor y cero encajados, la Inglaterra de Thomas Tuchel cerró este domingo en Tirana una fase de clasificación mundialista perfecta, culminada con victoria 2-0 contra Albania.
Un doblete del ariete Harry Kane (74', 82') puso punto final a la aplastante superioridad de los Three Lions en el grupo K, en el que a Albania le queda el premio de consolación de disputar el repechaje pese a la derrota.
En el otro partido del grupo, en el que ya estaban decididas las dos primeras posiciones antes de esta última jornada, Serbia remontó y venció 2-1 a Letonia con goles de los suplentes Aleksandar Katai (49') y Aleksandar Stankovic (60').
