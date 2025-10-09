Inglaterra vence 3-0 a Gales en amistoso
Con tres goles en los primeros 20 minutos de partido, Inglaterra se impuso 3-0 a Gales este jueves,
- 1 minuto de lectura'
Con tres goles en los primeros 20 minutos de partido, Inglaterra se impuso 3-0 a Gales este jueves, en un amistoso disputado en el estadio de Wembley.
Los tantos de Morgan Rogers (3'), Ollie Watkins (11') y Bukayo Saka (20') lanzaron a los Three Lions y dejaron noqueados a los Dragones Rojos, que buscaron el gol en la segunda mitad, con grandes atajadas del guardameta inglés Jordan Pickford (56', 72').
En el banquillo, el alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, quedó satisfecho con sus "excelentes" jugadores. "Es un paso en la buena dirección", celebró a la cadena ITV.
Tuchel tan solo tuvo una queja: "El estadio estaba en silencio, los aficionados no dieron ninguna energía", lamentó. "¿Qué más podemos darles? Veinte minutos, tres goles, y la manera en la que hemos atacado a Gales, sin dejar que se movieran. Es un poco triste".
jta/dar/dam/ag
Otras noticias de Selección de Inglaterra
- 1
“Es un caso asombroso”: hace 25 años le dijeron que iba a desarrollar Alzheimer, ¿por qué no le pasó?
- 2
“Sin acelerar, pero tampoco frenando”: en lo que va del año el mercado de la maquinaria agrícola creció un 9,3%
- 3
Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado
- 4
Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política