Inglaterra vence 3-0 a Gales en amistoso

Con tres goles en los primeros 20 minutos de partido, Inglaterra se impuso 3-0 a Gales este jueves, en un amistoso disputado en el estadio de Wembley.

Los tantos de Morgan Rogers (3'), Ollie Watkins (11') y Bukayo Saka (20') lanzaron a los Three Lions y dejaron noqueados a los Dragones Rojos, que buscaron el gol en la segunda mitad, con grandes atajadas del guardameta inglés Jordan Pickford (56', 72').

En el banquillo, el alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, quedó satisfecho con sus "excelentes" jugadores. "Es un paso en la buena dirección", celebró a la cadena ITV.

Tuchel tan solo tuvo una queja: "El estadio estaba en silencio, los aficionados no dieron ninguna energía", lamentó. "¿Qué más podemos darles? Veinte minutos, tres goles, y la manera en la que hemos atacado a Gales, sin dejar que se movieran. Es un poco triste".

jta/dar/dam/ag