Inglaterra y Países Bajos suman victorias en sus caminos hacia el Mundial 2026

Finalista y semifinalista de la pasada Eurocopa, Inglaterra y Países Bajos lograron este sábado sendas victorias en sus respectivos caminos hacia el Mundial de 2026, aunque muy diferentes en cuanto a las sensaciones.

Los 'Three Lions' se impusieron 1-0 contra Andorra, 173ª clasificada en el ranking FIFA, en un encuentro disputado en el estadio del Espanyol (Barcelona) mientras que la 'Oranje' conquistó Helsinki con un 2-0 cosechado en apenas 20 minutos de partido contra Finlandia.

Para Inglaterra la del sábado fue la tercera victoria en otros tantos partidos en el seno del Grupo K de las clasificatorias europeas al Mundial.

Con ese resultado Thomas Tuchel se convirtió en el primer seleccionador de Inglaterra en ganar sus primeros tres partidos oficiales sin conceder goles.

Una estadística que pierde algo de brillo si se tiene en cuenta que los rivales de Inglaterra han sido Andorra, Letonia y Albania, en una llave que completa Serbia.

"No estoy contento con el rendimiento. Perdimos el impulso y no pudimos recuperarlo. Terminamos con una actitud que no es suficientemente buena en términos de urgencia", criticó el seleccionador alemán sobre sus jugadores. "No me gustó esa falta de urgencia, no se corresponde con el escenario. Sigue siendo un partido de clasificación al Mundial".

Tampoco ayudó a la causa un once titular lleno de experimentos, como el centrocampista Curtis Jones en el lateral derecho y Reece James, lateral derecho, cambiado de banda.

Andorra, que lleva más de dos años sin marcar un gol internacional, se atrincheró defensivamente, hasta que en la segunda mitad, el capitán Harry Kane (50) logró abrir el marcador cuando la preocupación por la falta de acierto comenzaba a circular en las gradas.

Tampoco resultó espectacular el otro encuentro de la llave, en el que Albania y Serbia empataron 0-0 tras un penal desaprovechado por los locales justo antes del descanso (45+1).

- Depay se acerca a Van Persie -

Por su parte Países Bajos arrancó en Finlandia su camino hacia Mundial desde el Grupo G con un gol de Memphis Depay, seis minutos después del pitido inicial.

El atacante de Corinthians alcanzó las 48 dianas con su selección, y queda solo a dos del récord, ostentado por la leyenda Robin van Persie (50).

Poco después, Cody Gakpo colgó un centro al segundo palo, donde apareció Denzel Dumfries para anotar el segundo a placer (23).

El Grupo G lo completan Lituania y Malta, que empataron a cero este sábado, y Polonia, líder provisional de la llave con dos victorias en otros tantos partidos que visitará a Finlandia este martes.

Ese mismo día la 'Oranje' tratará de encauzar las buenas sensaciones de su entrada en liza contra la modesta Malta.

Este sábado también se disputaron encuentros en el Grupo H. Bosnia y Herzegovina sumó su tercera victoria a costa de San Marino con un solitario gol del veterano Edin Dzeko (66), y Austria entró en liza con victoria por 2-1 sobre Rumanía. dam-pm/cl