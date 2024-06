Inglaterra, ya clasificada, empata 0-0 frente a Eslovenia, también a octavos de la Euro

De nuevo sin ideas pero ya clasificada a octavos de final de la Eurocopa-2024, Inglaterra empató 0-0 contra Eslovenia, en su último partido de fase de grupo, este martes en Colonia.

En un partido sin muchas ocasiones, los 'Three Lions' no lograron mejorar la imagen de sus dos partidos precedentes, pero aseguran el liderato del Grupo C. Eslovenia aseguró también su pase a octavos desde la tercera posición, eliminando de paso a Croacia. Dinamarca avanza como segunda.

obo-lh/hpa/dam

AFP