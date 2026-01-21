Ingresa a Venezuela primer pago por crudo que comercializa EEUU

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 21 GEN - La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el primer ingreso de 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo crudo comercializado por Estados Unidos.

"De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones", declaró Rodríguez durante un acto transmitido el martes por la noche por la televisión estatal VTV, sin referirse a que se trata de un ingreso pactado con Estados Unidos.

La Casa Blanca anunció la semana pasada que por los 50 millones de barriles de crudo incautados tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Washington le garantizaría 500 millones de dólares a Caracas.

El crudo retenido ha sido producto de la intensa campaña estadounidense en el Mar Caribe para evitar que el régimen de Caracas comercialice directamente petróleo a través de flotas de buques "fantasmas", usualmente sancionados por Estados Unidos.

Este martes se conoció que fue detenida otra embarcación petrolera por parte de Washington.

En relación a los fondos que ingresaron, Rodríguez confirmó que buscan amortiguar el "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario".

Además, precisó que los recursos serán canalizados a través del sistema bancario nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) con el objetivo de "consolidar y estabilizar" el mercado de divisas en una economía altamente dolarizada en sus transacciones, aunque sin adoptar oficialmente el dólar como moneda del país. (ANSA).