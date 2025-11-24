Ingresos de Rusia por petróleo y gas podrían caer en noviembre un 35%: cálculos de Reuters

MOSCÚ, 24 nov (Reuters) -

Los ingresos estatales rusos por petróleo y gas podrían caer en noviembre en torno a un 35% respecto al mes correspondiente de 2024, a 520.000 rublos (US$6.590 millones), debido al abaratamiento del crudo y a la fortaleza del rublo, mostraron el lunes cálculos de Reuters.

El descenso de los ingresos es doloroso para Rusia, que ha impulsado fuertemente el gasto en defensa y seguridad desde que lanzó su campaña militar en Ucrania, que denomina operación militar especial, en febrero de 2022.

Los ingresos del petróleo y el gas han sido la fuente más importante de efectivo para el Kremlin, representando una cuarta parte de los ingresos totales del presupuesto federal.

Sin tener en cuenta los pagos cíclicos, estos ingresos, procedentes de los impuestos sobre los beneficios, se reducirán un 7,4% respecto a octubre. En el conjunto de los 11 primeros meses, los ingresos procedentes del petróleo y el gas caerán un 22%, a 8 billones de rublos.

Según cálculos de Reuters, el precio del crudo ruso a efectos fiscales disminuyó en enero-noviembre, hasta situarse en US$57,3 por barril, frente a los US$68,3 del mismo periodo del año anterior.

Al mismo tiempo, el rublo se ha fortalecido hasta las 81,1 unidades por dólar, frente a las 91,7 de enero-noviembre de 2024. El Ministerio de Finanzas publicará sus estimaciones el 3 de diciembre.

Ucrania y sus partidarios en Europa Occidental han dicho en repetidas ocasiones que quieren obligar a Rusia, el segundo mayor exportador petrolero mundial, a poner fin a su guerra socavando su economía.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el 17 de noviembre que sus sanciones contra las grandes petroleras rusas Rosneft

y Lukoil ya estaban reduciendo los ingresos petroleros de Moscú y era probable que redujeran la cantidad de petróleo ruso vendido a largo plazo.

(1 dólar=78,95 rublos)

(Reporte de Reuters; editado en español por Carlos Serrano)