Ingresos de sector agroexportador de Argentina caen 25% interanual en agosto: Ciara-CEC

BUENOS AIRES, 1 sep (Reuters) - Las empresas agroexportadoras en Argentina reportaron una brusca caída del 25% interanual en los ingresos registrados por ventas de granos en agosto, a US$1818 millones, dijo el lunes la cámara exportadora CIARA-CEC.

En la comparación respecto de julio, las ventas cayeron un 55%, mientras que en el acumulado enero-agosto se registró un incremento del 32%, señaló.

"Agosto se caracteriza por menores ventas hacia la exportación y una baja de registros en relación con los meses plenos de cosecha gruesa", dijo un comuinicado.

"La baja permanente de derechos de exportación ha permitido mantener un flujo de granos hacia la exportación y el procesamiento industrial exportador que posibilitó ingresos mejores de divisas a los inicialmente previstos", añadió.

El sector representa el 48% de las exportaciones argentinas. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)