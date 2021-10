Ingresos de snap no cumplen estimaciones; cambios de apple perjudican el negocio de anuncios

Por Sheila Dang

21 oct (Reuters) - Snap Inc no cumpli贸 el jueves con las estimaciones de Wall Street para sus ingresos trimestrales, ya que el due帽o de la aplicaci贸n de mensajer铆a fotogr谩fica Snapchat dijo que los cambios de privacidad de Apple Inc para dispositivos iOS perjudicaron su capacidad para dirigir y medir su publicidad digital.

Las acciones de la empresa bajaban un 25% en las operaciones tras el cierre regular del mercado y tras la presentaci贸n de resultados.

La compa帽铆a, que tiene su sede en Santa M贸nica en California, dijo que el problema se agrav贸 por las interrupciones a la cadena global de suministro y la escasez de mano de obra, lo que provoc贸 que las empresas redujeran su gasto en publicidad.

Muchos de los que colocan anuncios en Snapchat pertenecen a las industrias de la belleza, la moda y los bienes de consumo.

Snap dijo que esperaba que las actualizaciones de privacidad de Apple, que impiden que los anunciantes digitales rastreen a los usuarios de iPhone sin su consentimiento, sigan perjudicando los resultados del cuarto trimestre.

Los ingresos para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre fueron de 1.070 millones de d贸lares, lo que no cumpli贸 con las estimaciones de consenso de 1.100 millones, seg煤n datos de IBES de Refinitiv.

Los resultados de Snap, que es la primera de las grandes empresas de redes sociales en informar de sus ganancias, podr铆an pesar sobre Facebook Inc y Twitter Inc, que publicar谩n sus resultados del tercer trimestre la pr贸xima semana.

Los usuarios activos diarios, una m茅trica vigilada de cerca por anunciantes e inversores, aumentaron un 23% interanualmente a 306 millones, superando las estimaciones de los analistas de 301,9 millones.

Snapchat ha trabajado para atraer y retener a los usuarios mediante la creaci贸n de nuevas funciones, como la capacidad de descubrir restaurantes y tiendas a trav茅s de una funci贸n de mapa o la posibilidad de jugar virtualmente con amigos.

La p茅rdida neta durante el trimestre fue de 72 millones de d贸lares, o 5 centavos por acci贸n, una baja desde los 199,9 millones, o 14 centavos por acci贸n, de igual trimestre del a帽o anterior.

Snap pronostic贸 ingresos del cuarto trimestre entre 1.160 y 1.200 millones de d贸lares, y usuarios activos diarios entre 316 millones y 318 millones. (Reporte de Sheila Dang en Dallas. Editado en espa帽ol por Rodrigo Charme)