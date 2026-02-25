Ingresos netos del gigante bancario HSBC caen en 2025 por profunda reestructuración

El gigante bancario HSBC afirmó este miércoles que sus ingresos netos cayeron el año pasado, ya que siguió adelante con una profunda reestructuración para optimizar su funcionamiento y reducir costos.

Los beneficios atribuibles a los accionistas se situaron en 21.100 millones de dólares, frente a los 22.900 millones de 2024, informó la entidad financiera en un comunicado presentado ante la Bolsa de Hong Kong.

Los beneficios antes de impuestos cayeron 2.400 millones de dólares hasta los 29.900 millones.

Su director ejecutivo, Georges Elhedery, matizó que "2025 fue un año de medidas decisivas y rápida ejecución, lo que se refleja en nuestros sólidos resultados".

"Nuestras cuatro líneas de negocio obtuvieron buenos resultados y tenemos un fuerte impulso en todo el banco", dijo.

Añadió que el banco está "aumentando" sus "ambiciones" y fijándose como objetivo "un 17% (de rendimiento del capital tangible) o más, excluyendo partidas destacadas, en cada año desde 2026 hasta 2028".

"También nos hemos fijado como objetivo un crecimiento interanual de los ingresos durante el mismo periodo sobre la misma base, que aumentará hasta el 5% en 2028", añadió.

La caída de los beneficios antes de impuestos en 2025 se debió principalmente a un impacto adverso neto interanual de 4.900 millones de dólares estadounidenses por partidas destacadas, incluidas unas pérdidas de 2.100 millones de dólares relacionadas con su asociada Bank of Communications, según HSBC.