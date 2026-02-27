Ingresos por venta petróleo venezolano ya no pasan por Qatar: secretario Energía EEUU

CORPUS CHRISTI, 27 feb (Reuters) -

Los ingresos por la venta de petróleo venezolano ya no se canalizan a través de un fondo en Qatar, sino que van directamente a cuentas gestionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo el viernes el secretario de Energía Chris Wright.

El cambio de procedimiento se da tras un decreto del mes pasado para proteger los ingresos de los acreedores que buscan confiscar el dinero venezolano, dijo Wright a periodistas en Texas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene planes de visitar Venezuela por el momento, "pero sin duda es una posibilidad muy real", afirmó.

A principios de este mes, Wright se convirtió en el funcionario de Washington de más alto rango en visitar el país en años, tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses en enero.