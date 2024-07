Ingrit Valencia se reconstruye en los Juegos Olímpicos luego de perder su casa en Colombia

VILLEPINTE, Francia (AP) — Cuando ocurre un evento desafortunado, todas las personas tienen dos opciones: estancarse en los lamentos o seguir para adelante y darle vuelta a la página. La boxeadora Ingrit Valencia pertenece al segundo grupo.

Tres años después de que perdiera su casa por una estafa inmobiliaria, la colombiana reapareció el domingo en los cuadriláteros de unos Juegos Olímpicos con un triunfo de 5-0 sobre Yesugen Oyuntsetseg, de Mongolia, para avanzar a los cuartos de final del peso mosca femenino de París 2024.

“Hay muchas cosas en la vida que no son fáciles de superar, pero tienes la decisión de quedarte a vivir en el pasado sufriendo o seguir con tu vida y yo preferí eso”, dijo Valencia a The Associated Press. “Todo mundo tiene problemas, yo ya quise pasar la página e intento no recordar lo que me pasó”.

Después de terminar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Valencia perdió todo el dinero que invirtió en la compra de una casa en la ciudad de Ibagué porque fue estafada por un vendedor y eventualmente tuvo que ser desalojada con toda su familia.

“A veces te dan golpes bajos, esa persona se aprovechó y me quito mis sueños, pero ya no quiero pensar más en eso”, dijo Valencia. “Por ahora quiero concentrarme en vivir una nueva experiencia en los Juegos Olímpicos”.

Nadie puede culpar a la boxeadora por preferir enfocarse en las cosas positivas que tiene en la vida y el boxeo es una de esas.

“Cada momento que vivo en mi vida es una experiencia más, sea bueno o sea malo, y lo tomo de esa manera”, añadió la colombiana, quien después de perder su vivienda logró reconstruirse y el año pasado ganó una medalla de bronce en el Mundial de Nueva Delhi.

Con su triunfo ante Oyuntsetseg, la peleadora de 35 años conquistó su cuarto triunfo en el boxeo de Juegos Olímpicos y se coloca a dos de su compatriota Yuberjen Martínez, quien es el máximo ganador cafetero, pero se ausentó de esta edición olímpica.

Su medalla de bronce en el peso mosca de los Juegos Olímpicos de Río 2016 es una de nueve para Colombia en el boxeo, y la única mujer.

Para buscar una medalla más, la colombiana deberá supera la ronda siguiente a la australiana Monique Suraci.

“No la conozco, pero sé que es la mejor de su país y de su continente", añadió. “Yo tengo una experiencia y un recorrido, pero en el boxeo no hay nada escrito, hay que enfrentar las competencias, con gallardía y con coraje”.

Justo como Valencia eligió vivir también su vida.

